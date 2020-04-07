В Татарстане всех больных с пневмонией тестируют на COVID-2019

Главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрий Лопушов рассказал о «поголовном» мониторинге всех пневмоний в республике. Всех больных с пневмонией в обязательном порядке тестируют на коронавирус.



«Мы обследуем людей не только с симптомами COVID-19, но и бессимптомных, и не только тех, кто прибыл из других стран. Мы ведем поголовный мониторинг всех пневмоний. Тестируем на коронавирус больных пневмонией в обязательном порядке, чтобы понять, насколько вирус распространен», — рассказал Лопушов «Реальному времени».

По словам специалиста, вирусная пневмония выявлена только у тех, кто приехал из-за рубежа.

«Это небольшая часть всех диагностированных пневмоний, среди местных жителей, которые не выезжали за рубеж, пневмония коронавирусной этиологии отсутствует», — пояснил эксперт.

Читайте полное интервью с главным специалистом татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрием Лопушовым.

