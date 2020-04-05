За вчерашний день в Башкирии произошло всего одно ДТП

Фото: @gibdd_rb

В Башкирии за 4 апреля произошло одно ДТП, в котором пострадали двое пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

В селе Чекмагуш на улице Пушкина водитель за рулем ВАЗ-2115 наехал на трех пешеходов, находившихся на обочине справа. С места происшествия водитель скрылся. В результате 33-летний мужчина и его 30-летняя супруга госпитализированы в больницу. Выяснилось, что они гостили у друзей, после чего хозяйка дома вышла проводить их, в это время и произошел наезд.

Сотрудниками ГИБДД был установлен и задержан предполагаемый водитель — 35-летний местный житель, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение. На момент задержания он находился дома в пьяном состоянии. Ведется разбирательство.

Отметим, что, по данным ведомства, это единственное ДТП в республике за вчерашний день.