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Происшествия

За вчерашний день в Башкирии произошло всего одно ДТП

08:50, 05.04.2020 2
За вчерашний день в Башкирии произошло всего одно ДТП
Фото: @gibdd_rb

В Башкирии за 4 апреля произошло одно ДТП, в котором пострадали двое пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

В селе Чекмагуш на улице Пушкина водитель за рулем ВАЗ-2115 наехал на трех пешеходов, находившихся на обочине справа. С места происшествия водитель скрылся. В результате 33-летний мужчина и его 30-летняя супруга госпитализированы в больницу. Выяснилось, что они гостили у друзей, после чего хозяйка дома вышла проводить их, в это время и произошел наезд.

Сотрудниками ГИБДД был установлен и задержан предполагаемый водитель — 35-летний местный житель, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение. На момент задержания он находился дома в пьяном состоянии. Ведется разбирательство.

Отметим, что, по данным ведомства, это единственное ДТП в республике за вчерашний день.

ПроисшествияАвто Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:54
    Пьяный водятел сбил пьяных пешеходов? Пешеходов тоже надо проверять на трезвость, а то бывает пешеходов заносит на проезжую часть
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  • Анонимно 16:21
    пешеходов наказать на нарушение режима самоизоляции. Нашли время в гости ходить!
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