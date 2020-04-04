В Челнах водитель «Лады» устроил гонки с полицейскими — видео
В Челнах полицейские поймали 26-летнего водителя «Лады», устроившего гонки с правоохранителями.
Инцидент произошел сегодня в 8 часов утра. Водитель отечественного авто не остановился по требованию сотрудника полиции. Инспекторы ГИБДД стали преследовать его и через некоторое время поймали.
На нарушителя составили сразу пять административных протоколов: «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования», «Управление транспортным средством, будучи не пристегнутым ремнем безопасности», «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и «Непредоставление преимущества пешеходу», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.ПроисшествияОбщество Татарстан
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