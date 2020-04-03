Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств до конца года

Президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств.



Согласно документу, в РФ разрешается дистанционное приобретение рецептурных препаратов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.



Напомним, в перечень лекарств, которые будут продаваться дистанционно, не вошли лекарственные препараты предметно-количественного учета, психотропы, наркотические препараты, а также препараты с содержанием спирта выше 25%, передает «РИА Новости». Действовать новый закон будет до 31 декабря 2020 года.