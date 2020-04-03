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Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств до конца года

19:49, 03.04.2020
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств до конца года
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств.

Согласно документу, в РФ разрешается дистанционное приобретение рецептурных препаратов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.

Напомним, в перечень лекарств, которые будут продаваться дистанционно, не вошли лекарственные препараты предметно-количественного учета, психотропы, наркотические препараты, а также препараты с содержанием спирта выше 25%, передает «РИА Новости». Действовать новый закон будет до 31 декабря 2020 года.

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