В Москве половина заболевших COVID-19 младше 45 лет

В Москве почти половина заболевших COVID-19 младше 45 лет, также коронавирусной инфекцией заболели 17 детей, сообщил оперштаб.

По его данным, среди новых заболевших 199 человек — в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет, и еще 73 человека старше 65 лет. Кроме того, COVID-19 подтвержден у 17 детей.

Более половины (53,5%) новых случаев подтверждено у женщин, 46,5% — у мужчин, говорится в сообщении штаба.

Напомним, в России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за последние сутки. Общее число зараженных достигло 4 149 человек.

