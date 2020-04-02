Исполком Казани установил цены на погребение

Исполком Казани утвердил постановление, которое определяет «стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».

Согласно документу, погребение в гробу и погребение с облачением (христианская и мусульманская традиции) будут стоить одинаково: 6 124,86 рубля.

В первом случае гроб и другие предметы обойдутся заказчику в 2 344,86 рубля. Еще 1 440 рублей — это доставка тела на кладбище. Само погребение будет стоить 2 340 рублей. Оформление документов будет бесплатным.

Структура расходов при мусульманских похоронах будет немного другой. Здесь облачение тела будет стоить близким умершего 210 рублей. Доставка необходимых для погребения предметов обойдется в 1 944,86 рубля. Перевозка тела на кладбище оценивается в те же 1 440 рублей. А вот погребение стоит чуть дороже — 2 530 рублей.

Ранее «Реальное время» анализировало рынок ритуальных услуг Казани. В столице Татарстана удалось насчитать 33 кладбища, большинство из которых уже заполнены.