Мэрия Казани приостанавливает личный прием граждан

Исполком Казани и его подразделения с 30 марта по 3 апреля приостанавливают личный прием граждан. Соответствующее распоряжение подписал руководитель исполкома города Денис Калинкин.

На сайте мэрии Казани говорится, что во время приостановки личного приема к властям можно обратиться через интернет-приемную. Обращение, если оно относится к компетенции органов местного самоуправления Казани, будет рассмотрено в течение 30 дней со дня его регистрации.

Ранее МВД России объявило о временной приостановке личных приемов граждан.