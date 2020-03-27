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Мэрия Казани приостанавливает личный прием граждан

18:12, 27.03.2020
Мэрия Казани приостанавливает личный прием граждан
Фото: kzn.ru

Исполком Казани и его подразделения с 30 марта по 3 апреля приостанавливают личный прием граждан. Соответствующее распоряжение подписал руководитель исполкома города Денис Калинкин.

На сайте мэрии Казани говорится, что во время приостановки личного приема к властям можно обратиться через интернет-приемную. Обращение, если оно относится к компетенции органов местного самоуправления Казани, будет рассмотрено в течение 30 дней со дня его регистрации.

Ранее МВД России объявило о временной приостановке личных приемов граждан.

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ОбществоВласть Татарстан
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