Президент Татарстана призвал убедиться в устойчивости застройщиков республики

В субботу на еженедельном совещании президент Татарстана Рустам Минниханов призвал строго следить за соблюдением сроков строительства как соцобъектов, так и жилья. Он призвал чиновников убедиться в устойчивости застройщиков.

«Люди, которые ждут свои квартиры, должны получить их вовремя. В сложившейся экономической ситуации необходимо удостовериться, что компании-подрядчики достаточно крепко стоят на ногах», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов доложил, что на 27 марта 2020 года в республике введено в эксплуатацию 780 тысяч кв. м жилья. Он подчеркнул, эта цифра составляет 26% от плана на год.