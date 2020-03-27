МВД Казани предупредило об мошенниках, предлагающих купить тесты на коронавирус

В Казани мошенники начали размещать на стендах многоквартирных домов предложения о покупке тестов на коронавирус по льготным ценам. Также в объявлении указывались сроки действия льготных цен и ссылка на сайт с подробностями о тестах.

В МВД сообщили, что купить тесты нельзя и все анализы проводятся только в официальных медучреждениях по направлению врача при наличии симптомов заболевания.



«Тест могут пройти только те, кто прибыл в Россию из других стран мира и имел контакт с людьми, у которых был подтвержден коронавирус», — говорится в сообщении.

Ранее МВД Татарстана призвало жителей и гостей республики не нагнетать обстановку из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции.

«Поддаваться паникерским настроениям и верить всему подряд, что пишут в соцсетях, не стоит», — отметили в пресс-службе ведомства.