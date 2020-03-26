Самая длинная пробка сегодня в Казани растянулась на 2,8 км

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В четверг, 26 марта, самой длинной пробкой стал затор на улице Мира. Его длина составила 2,8 км, пробка продержалась 2 часа.



Вечером максимальная загруженность казанских дорог составила 6 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее загруженными магистралями оказались: улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (5 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (4 балла).

