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В МЧС назвали причину взрыва дома в Магнитогорске

20:06, 26.03.2020
В МЧС назвали причину взрыва дома в Магнитогорске
Фото: скриншот

В региональном МЧС назвали предварительную причину взрыва в многоквартирном жилом доме в Магнитогорске.

По данным ведомства, ЧП произошло из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.

В результате неправильного использования газового оборудования произошел хлопок газа с последующим воспламенением квартиры на втором этаже, передает RT со ссылкой на МЧС по Челябинской области.

В результате взрыва погибли два человека, 31 был спасен.

ПроисшествияОбщество
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