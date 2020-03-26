В МЧС назвали причину взрыва дома в Магнитогорске

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В региональном МЧС назвали предварительную причину взрыва в многоквартирном жилом доме в Магнитогорске.

По данным ведомства, ЧП произошло из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.

В результате неправильного использования газового оборудования произошел хлопок газа с последующим воспламенением квартиры на втором этаже, передает RT со ссылкой на МЧС по Челябинской области.

В результате взрыва погибли два человека, 31 был спасен.