В МЧС назвали причину взрыва дома в Магнитогорске
В региональном МЧС назвали предварительную причину взрыва в многоквартирном жилом доме в Магнитогорске.
По данным ведомства, ЧП произошло из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.
В результате неправильного использования газового оборудования произошел хлопок газа с последующим воспламенением квартиры на втором этаже, передает RT со ссылкой на МЧС по Челябинской области.
В результате взрыва погибли два человека, 31 был спасен.ПроисшествияОбщество
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