Ученые сообщили, что коронавирус может вызвать бесплодие у мужчин

Коронавирус нового типа оказывает влияние на функцию мужских половых желез и может вызвать бесплодие. К такому выводу пришли ученые из Китая, которые сравнили уровень гормонов у 80 пациентов детородного возраста, у кого обнаружили вирус, с уровнем гормонов 100 здоровых мужчин того же возраста.



Специалисты выяснили, что у заболевших коронавирусом пациентов уровень лютеинизирующего гормона, который стимулирует выработку тестостерона, был завышен, а соотношение уровня тестостерона и фолликулостимулирующего гормона к лютеинизирующему гормону оказались очень низкими.

Они сообщили, что исследование является первым прямым свидетельством влияния коронавируса на мужские половые гормоны, однако признали, что оно является ограниченным, так как сам вирус пока не обнаруживали в сперме у зараженных, говорится на сайте medRxiv.