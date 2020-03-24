В Казани ограничили количество присутствующих на свадьбах

Управление ЗАГС Казани сообщило в Instagram об ограничении количества присутствующих на церемонии регистрации брака до 20 человек, включая фотографов и видеооператоров.

Также мероприятия по празднованию свадебных юбилеев переносятся на другое время.

Ранее СМИ сообщили, что в России граждане не отменяют запланированные свадьбы. Единственное ограничение, которое ввели ЗАГСы в некоторых регионах: не более 20 гостей на церемонии.