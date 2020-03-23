Прибыль казанской «Доброй столовой» за три года выросла в 12 раз

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила данные о выручке и прибыли казанских столовых. Так, известная в столице Татарстана сеть «Добрая столовая» с 2015 по 2018 год нарастила прибыль в 12 раз, достигнув показателя 3 млн рублей.

При этом выручка за этот же период выросла в 2,5 раза до 65 млн рублей, следует из отчетности ООО «КОП» — главного совладельца сети. Компания принадлежит Денису Гусеву, основавшему «Добрую столовую» вместе с Игорем Сиорой.

Кратный рост выручки и прибыли показывают и другие заведения этого формата. Эксперты считают, что новый экономический кризис может привести к очередной волне притока клиентов. Однако сейчас общепиту угрожает пандемия коронавируса и посещаемость любых заведений сокращается. Для сохранения результатов столовым стоит больше внимания обратить на кейтеринг и доставку еды, считают эксперты.

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