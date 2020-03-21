Стало известно о смерти литературоведа Резеды Ганиевой
Стало известно о смерти литературоведа Резеды Ганиевой. Женщина ушла из жизни из-за продолжительной болезни.
«Это правда. Она болела. Но надеялись, что выздоровеет», — цитирует «Татар-информ» супруга Ганиевой Зуфара Рамеева.
Резеда Ганиева — литературовед, доктор филологических наук. Заслуженный деятель науки РТ. С 1963 года преподавала в Казанском государственном университете историю арабской, персидской, тюрко-татарской литератур.Общество Татарстан
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