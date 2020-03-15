На отлов бродячих собак в Казани потратят 1,8 млн рублей, исполнителем будет ООО «Зооцентр»

Фото: Олег Тихонов

Комитет жилищно-коммунального хозяйства г. Казани 6 марта заключил договор с ООО «Зооцентр» на оказание услуг по отлову, транспортировке животных в приют, содержанию и регулированию численности животных без владельцев и возвращение их в среду обитания на территории г.Казани на 2020 год. Стоимость контракта составила 1,8 млн рублей.

Основной целью данных мероприятий является предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и других ситуаций, связанных с распространением заразных болезней.

Согласно спецификации, отлов 1 животного для бюджета будет обходиться в 351 рубль, транспортировка — 388 рублей, вакцинация — 538 рублей, стерилизация и кастрация — 1004 и 770 рублей соответственно, а умерщвление и утилизация — 773 рубля.

Как ранее заявлял руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» Альберт Галиев, в «Зооцентр» переименовалась скандальная СОБЖ (расшифровывается как «Служба отлова бездомных животных») — организация, оказавшаяся в центре скандала с массовым умерщвлением бездомных животных перед Универсиадой.



Вместе с тем, в 2020 году объявленные в Татарстане госконтракты не предполагают массового умерщвления животных — только неизлечимо больных. Предполагается, что отловленных собак будут транспортировать в приюты, стерелизовывать и отпускать на волю. при этом зоозащитники заявляли, что при таком порядке работы в татарстане может не хватить действующих приютов.