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Источник: полпред президента ПФО представит нового главного федерального инспектора по РТ

12:43, 20.03.2020
Источник: полпред президента ПФО представит нового главного федерального инспектора по РТ
Фото: to16.minjust.ru

Вакансия на место главного федерального инспектора по Татарстану будет закрыта в ближайшие дни. 23 марта в Казани с подачи полпреда президента в ПФО Игоря Комарова этот пост займет нынешний глава Управления Минюста РФ по РТ Виктор Демидов, сообщают источники «Реального времени».

В аппарате главного федерального инспектора по Татарстану и региональном управлении Минюста информацию не комментируют.

А вот в пресс-службе полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе сегодня подтвердили — поездка в Казань в начале недели есть в планах Комарова. Цель его визита обещали уточнить чуть позже.

Источники «Реального времени» называют и возможного кандидата на пока освобождающийся пост в управлении Минюста РФ по РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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