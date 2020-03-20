Источник: полпред президента ПФО представит нового главного федерального инспектора по РТ

Вакансия на место главного федерального инспектора по Татарстану будет закрыта в ближайшие дни. 23 марта в Казани с подачи полпреда президента в ПФО Игоря Комарова этот пост займет нынешний глава Управления Минюста РФ по РТ Виктор Демидов, сообщают источники «Реального времени».



В аппарате главного федерального инспектора по Татарстану и региональном управлении Минюста информацию не комментируют.

А вот в пресс-службе полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе сегодня подтвердили — поездка в Казань в начале недели есть в планах Комарова. Цель его визита обещали уточнить чуть позже.

Источники «Реального времени» называют и возможного кандидата на пока освобождающийся пост в управлении Минюста РФ по РТ.