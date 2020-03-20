Мэр Нижнекамска Айдар Метшин спас кошку с дерева

Фото: соцсети/Любовь Плеханова

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин откликнулся на просьбу о помощи своей подписчицы в «Инстаграм» спасти кошку с дерева, которая уже сутки не могла спуститься на землю. Чиновник не остался равнодушным к страданиям животного и распорядился пригнать технику.

Об истории стало известно от женщины, чью просьбу исполнил градоначальник. Жительница Нижнекамска Любовь Плеханова написала об этом в соцсетях.

«Сутки на дереве сидит кошка, плачет, не может слезть. Ветер, дождь, кошка могла сорваться, и разбиться. Я обзвонила все службы, везде получила отказ. Айдар Раисович после моего сообщения в «Инстаграм» дал распоряжение ЖЭУ, и они выехали на помощь», — написала женщина.

Операция по спасению кошечки проходила несколько часов, пришлось долго ждать технику под дождем. Из-за того, что все размыло, техника долго не могла подъехать. Но в итоге животное все-таки спустили на землю и передали заявительнице.

