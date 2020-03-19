СМИ: в России может появиться новый вид занятости
В России может появиться новый вид занятости, который предполагает совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленно.
Так, в Трудовом кодексе может появиться статья «Временная удаленная работа». Это нововведение предполагает допсоглашение к трудовому договору, которое можно будет заключить в электронном виде.
Данная инициатива возникла на фоне распространения коронавируса нового типа. Также в договоре предлагается закрепить положение о том, что при выполнении сотрудником установленной нормы труда его зарплату нельзя снижать.
С данным предложением выступил центральный штаб ОНФ, его председатель Алексей Комиссаров направил в российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую координирует Голикова, законопроект, в котором зафиксированы основные предложения ОНФ, пишут «Известия».
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