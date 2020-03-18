В Казани самой длинной стала пробка на въезде в Салмачи

В среду самой длинной пробкой Казани стал затор на улицах Кул Гали и Центральной. Он растянулся на 3,1 км.

Пик пробки пришелся на 19.28, передает сервис «Яндекс.Пробки». К этому времени на въезде в Салмачи был занят участок от улицы Юлиуса Фучика до улицы Мира. Пробка продержалась 40 минут.

Вечером в Казани общая загруженность дорог составила 7 баллов.

Среди крупных пробок также зафиксированы на проспекте Амирхана (2,5 км), улицах Марселя Салимжанова и Павлюхина (2,1 км), улице Тэцевской (1,9 км) и улице Патриса Лумумбы (1,8 км).