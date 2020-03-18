В России запретят подавать заявления о банкротстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству экономического развития подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.



Поручение должно быть выполнено до 1 апреля, говорится на сайте кабмина.

«Внести... в правительство Российской Федерации проект федерального закона, обеспечивающий возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве», — говорится в поручении.

Кроме того, ФНС, Центробанку, государственным корпорациям, министерствам и главам регионов поручено отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность перед бюджетами РФ в случаях, если по ним ранее не возбуждено дело о банкротстве.

Ранее Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за вспышки коронавируса.