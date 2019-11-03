Минобороны подало иски к Зеленодольскому заводу имени Горького почти на 928 млн рублей

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы два иска к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» на общую сумму 928 млн рублей.



Согласно информации в картотеке арбитражных дел, оба иска были поданы 31 октября. Один из них, на 12,2 млн рублей, уже принят к производству, заседание пройдет 11 декабря. По второму иску Минобороны требует от завода 915,8 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд Татарстана отказал компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга в иске к Зеленодольскому заводу на 8,8 млн рублей.