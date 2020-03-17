«Белавиа» приостанавливает полеты в Казань и другие города России

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

С 18 марта по 1 мая белорусская авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в ряд российских городов — Казань, Москва (аэропорт «Жуковский»), Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи.

При этом перелеты в московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» пока остаются, говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что кабмин РТ в качестве дополнительных ограничений по решению санитарно–противоэпидемической комиссии прорабатывает вопрос с авиаперевозчиками о временном ограничении рейсов из Татарстана за рубеж и обратно, включая страны СНГ.