В России онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса

Крупные российские онлайн-кинотеатры, такие как Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением коронавируса нового типа.

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса. С помощью бота можно получить промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней. Предложение доступно для пользователей, не имеющих действующей подписки.

Онлайн-кинотеатр Ivi анонсировал введение месячной подписки стоимостью 1 рубль для новых пользователей. Акция будет длиться месяц. Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа».

«Кинопоиск HD» сообщил, что до апреля будет открыт бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, у которых нет подписки на данный момент. Аналогичное решение принял онлайн-сервис more.tv, передает «РИА Новости».