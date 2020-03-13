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При патрулировании акватории Волги спасли рыбака, провалившегося под лед

11:32, 13.03.2020
При патрулировании акватории Волги спасли рыбака, провалившегося под лед
Фото: кадр видео МЧС по РТ

Под Казанью спасатели вытащили из воды рыбака, провалившегося под лед. Его заметили при патрулировании акватории.

Случай произошел вчера утром в 08.45 в районе поселка Васильево Зеленодольского района. Дежурный экипаж ВСП «Хивус 10» спас провалившегося под лед 53-летнего мужчину. Его доставили на берег, от медицинской помощи пострадавший отказался.

Ранее возле города Чистополь под лед провалились двое мужчин на самодельном мотоцикле.

Общество Татарстан
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