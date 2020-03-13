При патрулировании акватории Волги спасли рыбака, провалившегося под лед
Под Казанью спасатели вытащили из воды рыбака, провалившегося под лед. Его заметили при патрулировании акватории.
Случай произошел вчера утром в 08.45 в районе поселка Васильево Зеленодольского района. Дежурный экипаж ВСП «Хивус 10» спас провалившегося под лед 53-летнего мужчину. Его доставили на берег, от медицинской помощи пострадавший отказался.
Ранее возле города Чистополь под лед провалились двое мужчин на самодельном мотоцикле.
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