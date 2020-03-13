Шамиль Агеев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
21 марта в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Шамиль Агеев, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.
Тезисы к обсуждению:
- Текущий деловой климат Татарстана и России
- Проблемы историко-культурной экспертизы, ставшей серьезным препятствием для бизнеса
- Маркировка товаров. Как в Татарстане стартовало «чипирование» обуви
- Последствия предстоящей отмены единого налога на вмененный доход
- Как отразится на бизнесе вступление России в ценовую войну с Саудовской Аравией
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