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Шамиль Агеев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

10:52, 13.03.2020 Мероприятие:  Online-конференция с председателем правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамилем Рахимовичем Агеевым
Шамиль Агеев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

21 марта в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Шамиль Агеев, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

Тезисы к обсуждению:

  • Текущий деловой климат Татарстана и России
  • Проблемы историко-культурной экспертизы, ставшей серьезным препятствием для бизнеса
  • Маркировка товаров. Как в Татарстане стартовало «чипирование» обуви
  • Последствия предстоящей отмены единого налога на вмененный доход
  • Как отразится на бизнесе вступление России в ценовую войну с Саудовской Аравией

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МероприятияOnline-конференции
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