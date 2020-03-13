В Казани 18-летний водитель Mazda насмерть сбил девушку

Фото: Реальное время

В Казани водитель автомобиля Mazda 3 насмерть сбил девушку, перебегавшую дорогу в в неположенном месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП произошло накануне вечером около 22.00 на улице Ижевской. По предварительным данным, иномарка на высокой скорости наехала на 26-летнюю девушку, переходившую дорогу в неустановленном месте справа налево по ходу движения. При этом рядом находится подземный пешеходный переход.

Автомобиль после наезда врезался в металлический забор, дорожный знак и столб.



Ранее во дворе дома №6 по улице Саид-Галеева произошло ДТП с участием пешехода. Сейчас в ГИБДД разыскивают очевидцев этой аварии.

