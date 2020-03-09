В Казани ищут очевидцев наезда на 33-летнего пешехода

Фото: Реальное время

Вечером 6 марта во дворе дома №6 по улице Саид-Галеева произошло ДТП с участием пешехода. Сейчас в ГИБДД разыскивают очевидцев этой аварии.

Как сообщает мэрия Казани, водитель не выбрал безопасную скорость движения и сбил мужчину. При этом автомобилист скрылся с места происшествия, за что ему может грозить лишение прав на срок до полутора лет и арест до 15 суток.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-15, +7(843)533-38-48.

Напомним, 8 марта в центре Казани полицейским пришлось устроить погоню за нетрезвым водителем.

