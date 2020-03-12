Сотрудник Университета Иннополис стал первым россиянином в оргкомитете Всемирной олимпиады роботов

Сотрудник Университета Иннополис Александр Колотов стал первым россиянином, вошедшим в состав оргкомитета Всемирной олимпиады роботов.

Он будет разрабатывать новые задания для участников олимпиады, формулировать регламенты и готовить методические рекомендации для каждого сезона.

Колотов в течение шести лет судил продвинутую категорию на международном этапе Всемирной олимпиады роботов, а в последние два года разрабатывал для этой категории задания.

По его словам, для ближайшего международного этапа WRO, который пройдет в канадском Монреале, он разработал новую пилотную категорию Future Engineers для школьников старших классов. Участникам предстоит собрать и программировать модель беспилотного автомобиля, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Напомним, что Университет Иннополис с 2014 года является национальным оператором Всемирной олимпиады роботов и организатором национального этапа соревнования — Всероссийской робототехнической олимпиады.