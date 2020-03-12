Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию

Фото: скриншот сайта

Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», его участники выступают против поправок в Конституцию, следует из данных реестра ведомства.

Решение о блокировке приняли в среду, 11 марта, сообщила член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович на своей странице в Facebook.

Решение судьи в картотеке Таганского суда не отображается. Как указано на сайте реестра, основанием для блокировки послужила статья закона № 149-ФЗ «Об информации», касающаяся персональных данных.

На сайте собирались подписи против поправок в Конституцию. Кампанию «Нет!» организовали группа политиков, политологов и общественных деятелей, среди них — муниципальные депутаты Юлия Галямина и Илья Азар. Среди людей, поддержавших движение, — экономист Сергей Гуриев, актер и режиссер Сергей Ефремов, председатель НОО «За права человека» Лев Пономарев и другие.

Кампания выступает против внесения поправки в Конституцию, позволяющую баллотироваться Путину еще раз. В тексте манифеста авторы призывают не бойкотировать общенародное голосование 22 апреля, а прийти и проголосовать против.

Напомним, что сегодня заксобрания более 2/3 российских регионов поддержали законопроект о поправках в Конституцию.

