Шаймиев поддержал обращение к Путину о поправках в Конституцию в части сохранения родных языков

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев сегодня, выступая перед депутатами Госсовета, поддержал готовящееся обращение по поводу поправок к Конституции в части сохранения родных языков.

— Как было сказано на заседании, сегодня готовится обращение депутатов к президенту РФ. Этот вопрос надо ставить на высокий рельс. Мы должны подготовить хорошее обращение к Владимиру Владимировичу как к гаранту конституции. Хорошо что будем делать обращение, мы подготовимся к нему. Мы должны подготовиться к хорошей встрече, — сказал Шаймиев.



Напомним, что с инициативой по подобному обращению сегодня выступил депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин. Эту инициативу поддержал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Обращение могут подготовить уже в течение дня.