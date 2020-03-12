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Госсовет Татарстана проведет очередное заседание

06:46, 12.03.2020
Госсовет Татарстана проведет очередное заседание
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В четверг Госсовет Татарстана проведет восьмое заседание. В нем примет участие президент республики Рустам Минниханов.

На повестке дня 12 вопросов, в том числе 5 республиканских законопроектов, 1 федеральный закон и ряд других вопросов.

В первом чтении предполагается рассмотреть изменения в республиканские законы о градостроительной деятельности, о промышленной политике и о недрах.

Ко второму чтению подготовлены законопроекты о внесении изменений в отдельные законодательные акты республики, в статью 45 Семейного кодекса Татарстана и республиканский закон об образовании.

ОбществоВласть Татарстан
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