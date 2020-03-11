Глава администрации Кировского и Московского районов Казани стал кандидатом политических наук

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Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов получил диплом кандидата политических наук.

«Подведен четырехлетний итог труда над научной работой, который завершился в декабре защитой кандидатской диссертации! Создавать актуальный труд по тематике формирования и продвижения имиджа на примере городов-миллиоников в контексте городской политики было ответственно, но одновременно очень увлекательно», — написал он в Instagram.

Напомним, что месяц назад Миронов побывал на онлайн-конференции «Реального времени».