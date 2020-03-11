«Ак Барс» во втором раунде плей-офф сыграет с «Салаватом Юлаевым»

По итогам шестого матча серии плей-офф Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом» определился последний участник полуфинала в Восточной конференции.

Благодаря победе над омичами, в следующий раунд вышел уфимский клуб.

В полуфинале Востока «Салават Юлаев» встретится с победителем конференции казанским «Ак Барсом», ранее в четырех матчах обыгравшим нижнекамский «Нефтехимик».

Первая встреча в серии между этими командами состоится 18 марта в Казани.

Напомним, в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели между собой шесть матчей. В очном противостоянии в рамках прошедшего регулярного чемпионата КХЛ преимущество осталось за казанцами, они выиграли четыре из шести поединков.