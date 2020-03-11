«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Восточной конференции

«Салават Юлаев» дома крупно обыграл омский «Авангард» (4:1) в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Уфимцы открыли счет на 15-й минуте игры, когда цели достиг бросок Маннинена. Перед перерывом Хартикайнен удвоил преимущество «Салавата». Во втором периоде «Авангард» отыграл одну шайбу, но Кугрышев вернул на табло разницу в счете в два гола. В концовке встречи гости получили право на розыгрыш большинства, но Гиматов вовремя подкараулил ошибку соперника и установил окончательный результат матча.

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал четвертую победу в серии и вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Голы:

1:0 (15:09) — Маннинен (Умарк);

2:0 (17:01) — Хартикайнен (Умарк, Арзамасцев, бол.);

2:1 (23:20) — Яремчук (Терещенко, Андригетто);

3:1 (30:57) — Кугрышев (Майоров);

4:1 (58:57) — Гиматов (мен.).