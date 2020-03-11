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Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова к девяти годам колонии

19:14, 11.03.2020
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова к девяти годам колонии
Фото: sledcom.ru

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова.

Его признали виновным в растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов, но при этом оправдали по обвинению в получении взятки в связи с недоказанностью, пишет ТАСС.

Напомним, Коршунова задержали в сентябре 2017 года.

Происшествия
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