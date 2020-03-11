Новости общества

17:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав Татарстана назвал самые частые причины бытовых отравлений

16:15, 11.03.2020
Минздрав Татарстана назвал самые частые причины бытовых отравлений
Фото: pxhere.com

В Минздраве Татарстана в ходе круглого стола, посвященного профилактике бытовых отравлений среди жителей республики, рассказали о самых частых причинах отравления.

Так, во время роста острых респираторных заболеваний становится больше пациентов, поступающих в больницы с передозировкой препаратов, содержащих парацетамол.

Также часто за медицинской помощью обращаются люди, выпившие уксусную кислоту и жидкости для омывания ветровых стекол автомобиля, в составе которых есть метанол.

В Казани в прошлом году 19 человек отравились уксусной кислотой, 2 из них скончались. Метанолом отравились 12 человек, 6 из них погибли, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров