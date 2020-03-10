Умер почетный доктор КФУ Валерий Лунин
Скончался почетный доктор Казанского федерального университета, академик Российской академии наук, президент химфака Московского государственного университета Валерий Лунин. Ему было 80 лет.
«Коллектив Казанского университета и лично ректор КФУ выражают соболезнования семье, друзьям и коллегам Валерия Васильевича Лунина. Это невосполнимая потеря для российского и мирового научного сообщества», — говорится на сайте КФУ.
Похороны cостоятся в пятницу на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-служба химфака МГУ.Общество Татарстан
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