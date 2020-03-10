Счетная палата РТ нашла нарушения при заключении контрактов в оперном театре и филармонии

Счетная палата РТ предъявила претензии республиканскому Минкульту в части выплаты грантов в сфере культуры и искусства, выделенных из бюджета в 2017—2019 годах. На коллегии ведомства было озвучено, что в ряде случаев средства перечислялись без заключения соответствующих соглашений и сметы на проведение мероприятий.

Так, театр оперы и балета им. М. Джалиля 21 марта 2017 года заключил контракт с единственным участником — ООО «Студия-Театр» — на изготовление декораций к спектаклю «Пиковая дама» на сумму 7,6 млн рублей, а срок выполнения работ установил до 15 января 2017 года, т. е. за два месяца до заключения договора. Эта же дата указана и в акте сдачи-приемки работ. Татарская государственная филармония в 2018 году оплатила договоры подряда с физическими лицами за участие в новогоднем спектакле «Приключения в стране Novogodye.ru» за месяц до его фактической премьеры.

Первый замминистра культуры Юлия Адгамова сообщила, что сейчас готовятся изменения в положение Кабинета Министров РТ о предоставлении грантов — с учетом федерального законодательства и опыта Москвы, где прописаны более четкие критерии отбора.

Всего за проверяемый период на гранты в области театрального, музыкального, хореографического искусства было выделено 773 млн рублей.