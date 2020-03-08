Денис Попович: «Ждать по 5—7 минут решения ВАР — долго. Хочется, чтобы решали быстрее»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович подвел итоги матча с «Рубином» (1:0).

— Сегодня было тяжело, поле не позволяло играть в хороший футбол. Моя команда показала характер, и мы заслужили три очка.

— Когда забивали мяч, не было страха, что арбитр опять что-нибудь найдет и отменит гол?

— После игры с «Оренбургом» я сказал, ВАР — хорошо, но каждый раз ждать по 5—7 минут — это много. Сегодня было холодно, три раза по пять — это 15 минут. В следующий раз хотелось бы, чтобы решения принимались быстрее. Я доволен победой, нам очень нужны были три очка. Спасибо команде, которая показала хорошую игру. Чернова (он сделал голевую передачу) я поблагодарил сразу же.

— Но статуэтку лучшего игрока матча ты Чернову не отдашь?

— Я могу отдать, мне все равно. Меня интересует только Самара, чтобы мы остались в Премьер-лиге и я буду стараться помогать своей команде решить главную задачу. У нас 16 команд и у каждой из них есть шансы вылететь. В Премьер-лиге будет борьба до последнего тура.

— Оцените «Рубин» нынешний в сравнении с прошлогодним?

— Меня не было в России полгода. Раньше у «Рубина» была другая формация, а со Слуцким команда хочет играть в футбол, но на таком поле это было сложно сделать. Я желаю им только самого лучшего, — передает слова Поповича корреспондент «Реального времени».