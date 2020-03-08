Леонид Слуцкий: «Эффективность атакующей линии «Рубина» пока оставляет вопросы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ.

— Достаточно сложно комментировать этот матч. В первом тайме случилось несколько эпизодов, которые сильно повлияли на дальнейший ход встречи. Это касается и отмененного гола после ВАР, это и пропущенный мяч при курьезных обстоятельствах и естественно красная карточка Кварацхелии за два абсолютно непонятных нарушения в центре поля. После этого героически пытались изменить ситуацию, пытались доминировать, не бросили весла, продолжали играть. Но не хватило ни игрового, ни кадрового, в первую очередь, потенциала, чтобы сравнять счет.

— Уже второй матч под вашим руководством, а команда все равно создает мало моментов. В прошлый раз вы говорили про плотную оборону «Тамбова», сегодня вроде пространства было побольше.

— В первом тайме это было связано с большим количеством потерь в завершающей части. Мы теряли много мячей в последней трети поля и не доходили эпизоды до моментов. Во втором тайме это было связано с тем, что сложновато создавать при минус 1 человеке на поле. Но в целом, вы правы, проблема в атаке существует. Пока уровень взаимодействия атакующей линии и сама ее эффективность оставляет вопросы.

— Коновалов и Подберезкин играют вместе уже второй матч. Еще в матче с «Кайратом», казалось, что в оборонительных действиях они проседают. Почему вы продолжаете ставить их в состав? Они сегодня совершили много потерь в центре поля.

— На самом деле в матче с «Тамбовом» играла пара опорных Коновалов — Абильдгор. Мы варьируем эту пару. Коновалов с Подберезкиным сыграли вместе полно других контрольных матчей, кроме «Кайрата», где они были крайне эффективны и действовали достаточно качественно. Да, совершали потери, безусловно. Но если мы говорим про какие-то оборонительные действия, то я не помню большого количества атак через центральную зону. То есть, это наша не самая первая проблема, которая есть. Абильдгор сегодня не играл, потому что он получил травму в предыдущем матче, не тренировался всю неделю, только вчера сделал легкую разминку. А больше полузащитников оборонительного плана у нас в команде нет, насколько мне известно.

— Сегодня «Крылья» были намного быстрее в атакующей фазе при переходе из обороны в атаку. С чем это связано?

— По первому тайму я не согласен. В эпизоде с голом у нас была простая потеря, Зурико потерял мяч, там невозможно было уйти в переход. Надо было оставаться двум центральным защитникам с игроками, к которым они ближе всего располагались и все. Не надо было Сантосу двигаться далеко вправо, пытаясь подстраховать Старфельта. Это не ситуация связанная с переходом. Это просто потеря, где вся группа атаки и опорные полузащитники остались за линией мяча. Других моментов, я особо не вспомню, где у нас не удавались действия в переходах. Да, у нас были свободные зоны. Но, мне кажется, у нас тоже были моменты для получения мяча между линиями и уже дальше создавать атаки. Но в последней фазе атаки мы были не продуктивными.

— Насколько повлияли на игроков «Рубина» долгие просмотры ВАР арбитром матча? Оцените работу судьи.

— Я еще не видел момент с отмененным голом и не могу комментировать. Ребятам на футбольном поле судья сказал, что Кварацхелия находился в положении вне игры. Я не могу оценить эпизод, пока не увижу повтора. Судья принял такое решение. С желтыми Кварацхелии: первая у меня вызывает большие вопросы. Это было прямо передо мной и на мой взгляд, наверное, можно было и не показывать. Но за последние годы я отвык оценивать судейство, поэтому я оцениваю только игру своей команды.

— Как оцените игру Дарко Йевтича?

— По двум матчам к игре Йевтича есть вопросы. Но когда мы говорим про иностранцев, приехавших в наш чемпионат, то на моей памяти, практически всем нужно время для адаптации. Я не готов сравнивать Йевтича и Макарова, я просто говорю, что нашим новичкам потребуется время. Я понимаю, что у нас нет этого времени, но здесь по-другому никак.

— Почему Солтмурад Бакаев сегодня не попал в заявку?

— У него есть определенные проблемы с голеностопом. Было принято решение готовить его к следующей игре, — сказал Слуцкий.