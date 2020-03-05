В Казани пройдет региональный финал Winstrike Cup

18 апреля в Казани состоится финал одного из этапов Winstrike Cup — серии турниров по Counter-Strike для любителей. Победители регионального турнира поедут в Москву на финал лиги, где будут бороться за место в СНГ-квалификациях на международный турнир BLAST Premier Spring Showdown и призовой фонд в 500 000 рублей.

Winstrike Cup — самая масштабная серия любительских турниров в России. Серия турниров охватит 15 городов в 14 регионах с активной геймерской аудиторией и возможностями для развития киберспортивной инфраструктуры: Москву, Краснодар, Новосибирск, Тверь, Челябинск, Оренбург, Тамбов, Санкт-Петербург, Архангельск, Серпухов, Казань, Екатеринбург, Саранск, Омск, Тюмень.

Победители региональных турниров поедут на финал лиги в Москву, где сразятся за место в СНГ-квалификациях на BLAST Premier Spring Showdown и призовой фонд в 500 000 рублей.

Старт онлайн-квалификаций в Казани запланирован на 30 марта. Восемь лучших команд попадут в следующий этап Winstrike Cup — локальный финал, матчи которого пройдут 18 апреля в компьютерном клубе Winstrike Tavern (ул. Петербургская, 9). Победитель регионального турнира поедет на финал Winstrike Cup в Москву — он пройдет с 8 по 10 мая в многофункциональном киберспортивном центре Winstrike Arena на Лубянке.

Регистрация на мероприятие будет открыта с 4 по 29 марта.

Финал регионального этапа лиги в Казани пройдет в Winstrike Tavern — одном из клубов сети Winstrike. Таким образом, все игроки, как и профессиональные киберспортсмены, получат современное геймерское оборудование и почувствуют атмосферу крупных турниров по CS:GO.



Организаторы гарантируют призы победителям регионального этапа и персональные награды лучшим игрокам. Командам, которые отберутся на финал соревнований в Москву, предоставят форму, а также оплатят проезд и проживание.

Главным стимулом для участников лиги станет возможность пробиться на международный турнир BLAST Premier Spring Showdown — грандиозное киберспортивное событие, которое пройдет в начале июня в одном из европейских городов. За призовой фонд в $325 000 будут бороться шесть команд, занимающих верхние строчки мировых рейтингов, а также победители региональных отборов.

Winstrike Cup поможет продвижению киберспорта в регионах и открытию перспективных игроков. Winstrike Cup станет первой лигой в истории отечественного киберспорта, которая в течение нескольких месяцев объединит геймеров по всей стране, поможет развитию индустрии в регионах и позволит сотням простых игроков воплотить в жизнь свою главную мечту — стать профессиональными киберспортсменами.

Масштабы проведения Winstrike Cup положительно повлияют на динамику роста киберспортивной аудитории в регионах. Для городов, принимающих турнир, серия станет импульсом для создания и улучшения собственной инфраструктуры, направленной на проведение киберспортивных событий и открытие современных игровых арен.

Подробнее узнать о Winstrike Cup можно на официальной странице проекта.