Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до +2 градусов

В четверг, 5 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура дне составит от -2°С до +2°С. В Казани воздух прогреется от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от 0°С до -2°С.

