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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до +2 градусов

05:26, 05.03.2020
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до +2 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 5 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура дне составит от -2°С до +2°С. В Казани воздух прогреется от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от 0°С до -2°С.

Общество Татарстан
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