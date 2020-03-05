Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до +2 градусов
В четверг, 5 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура дне составит от -2°С до +2°С. В Казани воздух прогреется от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от 0°С до -2°С.
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