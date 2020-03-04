Хуснуллин отчитался Путину о реализации нацпроектов

Вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался Владимиру Путину о реализации национальных проектов — главной поставленной перед ним задачей.

В зоне ответственности вице-премьера значатся три национальных проекта «Доступное жилье и комфортная городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры», а также региональная политика.



«Могу сказать, что на сегодняшний день из позитивных моментов: полностью доведено финансирование по всем проектам, в ежедневном режиме занимаемся в рамках рабочей группы. Полностью проверяем контрактацию вместе с регионами, полностью проверяем, кому что мешает [реализовывать нацпроекты]", — приводит слова Хуснуллина пресс-служба Кремля.

Для реализации нацпроекта в области строительства был создан координирующий штаб. В него входят все региональные власти и все органы федеральной власти. Из позитивных результатов — оказание помощи жителям Иркутской области по паводку. В течение недели им были перечислены 3 млрд рублей.

«Все сложности имеют рабочий характер. Сказать, что есть что-то нерешаемое, — нет. Все вопросы решаемые. Деньги все выделены, полномочия все даны. Надо всем работать и реализовывать. Считаю, что все возможно», — ответил на вопрос о возможных сложностях Хуснуллин.

