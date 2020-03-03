На конкурс Open Innovations Startup Tour в Иннополисе поступило 97 заявок из 15 регионов

Региональный этап Всероссийского Open Innovations Startup Tour 2020 пройдет в Иннополисе 11 и 12 марта. Прием заявок на конкурс стартапов завершен, но посетить мероприятие и пообщаться с экспертами сможет любой желающий.

На конкурс стартапов в Иннополисе поступило 97 заявок из 15 субъектов РФ, в том числе из Санкт-Петербурга, Московской области и Республики Крым. Больше всего проектов (47) представили команды из Татарстана, второе место делят Москва и Чувашия (по 10), на третьем месте среди регионов — Удмуртия с девятью заявками. Наибольшее количество заявок (46) собрал трек «Информационные технологии», на втором месте — «Индустриальные и энергетические технологии» (33), третье место у трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» (18).

Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан по развитию Иннополиса: «Татарстан уделяет повышенное внимание развитию технологического предпринимательства. На днях был принят региональный закон, утверждающий льготные ставки (от 5% до 1%) по упрощенной системе налогообложения для IT-предпринимателей и компаний, которые зарегистрированы в Иннополисе и занимаются разработкой ПО или оказывают консультационные услуги в области информационных технологий. Новая льготная ставка, несомненно, повлияет на рост уже действующих компаний и обеспечит дополнительный приток в Татарстан малых IT-компаний из других регионов страны».

В рамках Startup Tour состоится панельная дискуссия «Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике»: представители власти, бизнеса, науки и сферы образования обсудят вопросы цифровизации Республики Татарстан. Эксперты Фонда «Сколково» и других институтов развития расскажут о сотрудничестве с технологическими предпринимателями в регионах.

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»: «В рамках Стартап-тура мы активно взаимодействуем не только с местными компаниями, но и с руководителями тех регионов, куда приезжаем. Очевидно, что развитие предпринимательского сообщества невозможно без поддержки на уровне региональной власти. А начинающие предприниматели часто даже не знают обо всех возможностях, которые для них в регионе уже созданы. Поэтому мы считаем важным использовать площадку Стартап-тура для презентации региональных программ развития».

Победитель гранд-финала Startup Tour в Иннополисе получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей и выйдет в полуфинал конкурса крупнейшей в России и странах СНГ конференции для технологических предпринимателей Startup Village. Приглашения на конференцию, которая состоится в мае в Инновационном центре «Сколково», получат все победители регионального этапа. Кроме того, несколько проектов будут рекомендованы к участию в программе «Старт», позволяющей получить 2 млн рублей на развитие проекта от Фонда содействия инновациям.

Open Innovations Startup Tour — самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. С 2011 года он побывал в 95 городах, эксперты рассмотрели более 15 000 заявок, поданных на конкурс. Главная цель road show — развитие технологического предпринимательства через стимулирование роста местных инвестиционных сообществ, технопарков и венчурного бизнеса. В 2020 году Open Innovations Startup Tour посетит Владивосток, Архангельск, Иваново, Пермь, Красноярск, Иннополис, Екатеринбург, Уфу, Томск, Краснодар. Организаторы — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация обязательна.

