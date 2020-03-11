Open Innovations Startup Tour 2020 в Иннополисе

Open Innovations Startup Tour, организованный Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум» — это самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. Проводится в формате роуд-шоу с целью развития местных инвестиционных сообществ, технопарков и венчурного бизнеса. С 2011 года он побывал в 95 городах, эксперты рассмотрели более 15 000 заявок, поданных на конкурс.

Open Innovations Startup Tour необходим для того, чтобы охватить как можно больше предпринимателей по всей России. Не замыкаясь на Москве, а передавая идеи и лучший опыт тем, кто работает, живет и учится в самых разных регионах. Кроме того, в задачах мероприятия — транслировать региональную повестку на федеральный уровень.

В мероприятии принимают участие лучшие эксперты рынка — известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, представители венчурных фондов, ведущие технологические эксперты. В Иннополисе пройдут конкурс технологических проектов, а также масштабная деловая и образовательная программы.

Ключевая тема 2020 года: «Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике»

Первый день Startup Tour в каждом городе будет посвящен обсуждению вопросов цифровизации и развития инновационных систем в регионах. Центральным событием станет панельная дискуссия «Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике» с участием представителей власти, бизнеса, индустрии, опорных вузов, институтов развития.



Во второй день будет проходить региональный конкурс инновационных проектов. Представив свои идеи экспертам в области технологий и развития бизнеса, конкурсанты смогут побороться за денежный приз в размере 300 тысяч рублей и возможность участия в программе «Старт», позволяющей получить 2 млн рублей на развитие проекта от Фонда содействия инновациям. Победители получат приглашения на Startup Village, крупнейшую конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ.

В этом году конкурс вновь проводится по трем направлениям — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии.