Минэкологии РТ: нефтепродуктов в Волге под Тетюшами нет, рыбаки могли выловить зеленые водоросли

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— 22 февраля наши сотрудники вместе с рыбаками, разместившими в соцсетях видео о загрязнении Волги нефтепродуктами, выезжали в Тетюши и отобрали пробы воды, — сообщила «Реальному времени» в ответ на запрос о веществе, попавшем в воду Куйбышевского водохранилища, руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Лилия Мулюкова. — Был проведен анализ, нефтепродуктов в воде не обнаружено, ПДК вредных веществ не превышены.



По словам Мулюковой, после отрицательных результатов анализов экологи передали в лабораторию вещество, которым была испачкана рыбацкая сеть. Результаты исследования еще не готовы.

Поскольку Волга — зона ответственности федеральных ведомств, уточнила Мулюкова, происшествие с загрязнениями прокомментировал еще и российский Росприроднадзор:

— Они считают, что это, скорее всего, зеленые водоросли, и это сезонное природное явление, которое наблюдается ежегодно.