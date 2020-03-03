Подведены итоги акции «Исполняем мечты» от «Пятерочки»: жительница Татарстана выиграла квартиру в Москве

Фото: «Реальное время»

В Казани официально поздравили Ирину Жигалову, которая выиграла суперприз в акции «Исполняем мечты» от торговой сети «Пятерочка». Квартира в Москве досталась жительнице Татарстана.

На торжественное поздравление, которое прошло в Казани около недавно открывшегося магазина «Пятерочка» в новой концепции, Ирина Жигалова приехала с семьей. Наш журналист пообщался с победительницей, которая до последнего не верила в свою удачу:

«Когда 28 января мне пришло сообщение на телефон о том, что я выиграла квартиру в Москве,честно скажу, я не поверила, подумала, что это все неправда», — вспоминает Ирина Жигалова.

Сомнений не осталось только после того, как счастливица приехала в Москву, получила все документы и зашла в новую квартиру, где, к слову, уже все готово к заселению. Как распорядиться недвижимостью на 16-м этаже новостройки в Москве, семья Жигаловых еще не решила. По словам женщины, решение она примет вместе с дочерьми.

Собеседница издания призналась, что победа в акции “Пятёрочки” стала для неё первой.

«Раньше я никогда ничего не выигрывала, почему-то мне не везло. Сейчас, конечно, поверила в удачу и буду и дальше участвовать в акциях. Все девочки на работе тоже зарегистрировали «Выручай карты», я сказала им обязательно принимать участие в акциях от «Пятерочки». На моем примере все знакомые и друзья поверили в то, что выиграть возможно», — отмечает обладательница квартиры в новостройке.

Акция «Исполняем мечты» проходила по всей России с 26 ноября 2019 года по 13 января 2020-го. Для участия нужно было иметь активированную «Выручай карту», подтвердить свое участие в розыгрыше в личном кабинете или на сайте акции и совершать привычные покупки в магазинах «Пятерочка». Помимо еженедельных призов, сеть магазинов разыгрывала 50 смартфонов, пять автомобилей и квартиру в Москве.

Материал предоставлен пресс-службой X5 Retail Group