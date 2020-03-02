Стало известно, как обустроят три малых города Татарстана на федеральные гранты

Три малых города из Татарстана получили гранты на благоустройство. «Реальному времени» рассказали, как изменятся площадки в Лаишево, Бавлах и Заинске.

Грант в размере 70 млн рублей получили парк Победы и Трудовой славы в Бавлах и центральная площадь у ДК «Энергетик» в Заинске, а грант на сумму 45 млн рублей получил «Экстрим-парк» в Лаишево.

Территория парка Победы в Бавлах полукольцом окаймляет центральную площадь города — площадь Октября, и выходит одним концом в парк «Нефтьче». Реализация проекта позволит создать вместе с главной площадью города и парком «Нефтьче» единое общественное пространство. На благоустроенной территории появятся несколько зон для тихого отдыха с теневыми навесами, детские площадки для ребят от 3 до 14 лет, спортивные площадки, где будет папм-трек и пункты проката.

Также в парке установят несколько арт-объектов и организуют лекторий в виде амфитеатра и сцены для проведения мероприятий. Проект принадлежит компании Mirada Group.



Проект обновленной площади у ДК «Энергетик» в Заинске разработало бюро «Архитектурный десант». Они поделили территорию на четыре зоны: «Река», «Энергия», «Площадь» и «Природа». Так, в зоне «Реки» посетители смогут познакомиться с историей Заинска и историей древнего поселения Зай. Зона «Энергия» будет символизировать образование Заинского водохранилища, с появлением которого начался новый виток развития города. Здесь планируется установить навесы с качелями и гамаками, зоны памп-трека, создать площадь с арт-объектами. В зоне «Площадь» планируется создать площадку для проведения культурно-массовых мероприятий, а в зоне «Природа», где досаживаются молодые деревья, будут транзитные дорожки для прогулок и лыжная трасса зимой.

В «Экстрим-парке» Лаишево, над проектом которого работали специалисты из компании Legato, будут три функциональные зоны. Первая — зона светских мероприятий с местами для вечерних прогулок, кафе и амфитеатром. Зона спортивных мероприятий запланирована как центральная часть парка. В зоне лесных мероприятий будут созданы тропинки, освещение, установлены малые архитектурные формы.