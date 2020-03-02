Павел Коледов: «Салавату» не хватает Сошникова, он лидер команды»

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал поражение уфимцев в первом матче серии против «Авангарда» в плей-офф КХЛ, а также рассказал о важности нападающего Никиты Сошникова, пропустившего игру с омичами.

— Не скажу, что «Авангард» для нас прямо уж неудобный соперник. Так можно тогда про всех говорить. Как проиграли, сразу — неудобный соперник.

— Ну по пять матчей за сезон вы проигрываете далеко не всем.

— Согласен, но думаю, что это не от соперника зависит, а больше от нас самих идет — от головы, от настроя. Первый-то период мы хорошо играли. Когда Шумаков счет сравнял — это просто везение. А вот второй период нам испортил весь матч. Но там были наши собственные ошибки — вовремя не выводили шайбу из зоны, получили два гола с пятака…

— Команде стыдно перед Юхой? Или больше ему перед вами — за пять пропущенных шайб?

— Да все бывает. И тут не надо никого винить. Ведь были матчи, когда вратарь нас реально тащил. А случается и наоборот — мы опасные броски на себя ловим. Сейчас не было ни того, ни другого. Да, кто-то ложился под шайбу, но пока это были единичные моменты. А в плей-офф надо всем так работать.

— Сошников для «Салавата» — большая потеря?

— Да, Никита — наш лучший снайпер и наряду с Умарком лидер команды. И если он травмирован, конечно, его не хватает, — сказал Коледов.

Ранее главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин заявил, что не знает, когда появится на льду Сошников.